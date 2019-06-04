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財新PMI續守榮枯線

2019-06-04 列印
　　財新中國5月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，連續三個月位於榮枯線之上，顯示製造業景氣進一步輕微改善。不過，由於對中美貿易戰升級擔憂，業界信心指數降至2012年4月該項調研開始以來低位。

　　財新/Markit聯合公報，經季節性調整的5月中國製造業PMI為50.2，與上月持平，高於路透調查預估中值的50，其中新出口定單指數回升至50臨界值以上。

　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，中國經濟在5月份表現穩定增長及韌性，海外和內地市場需求都在增長。

　　他又指，美國和中國之間的貿易緊張關係，正對業界信心產生影響，應對這種情況的最好辦法，是通過實施有利改革，提振企業、居民和資本市場信心。
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