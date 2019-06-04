5G商用牌或本周發放中移京信攜手急升

在中國電訊設備商華為遭美國封殺、中美貿易戰愈演愈烈之際，內地官媒新華社引述中國工業和信息化部指，中國5G已經具備商用基礎，工信部將於近期發放5G商用牌照。有內媒更引述業界消息，牌照可能在本周發放。受消息刺激，內地電訊商及5G概念股齊齊造好，中移動（941）及京信通信（2342）分別升2.9%及飆10%。



新華社報道引述工信部指，中國一如既往歡迎國內外企業，積極參與中國5G網絡建設和應用推廣，共同分享中國5G發展成果。全球5G正進入商用部署的關鍵期，在堅持自主創新與開放合作下，中國5G產業已建立競爭優勢，又指5G標準是全球業界共同參與制訂的統一國際標準，中國佔的專利佔超過30%。



報道又說，在技術試驗階段，諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）等多間外國企業都深度參與，在各方共同努力下，中國5G已經具備商用基礎。



電訊及5G概念股升勢凌厲



據內媒引述業界消息指，5G牌照更可能於本周發放，預示中國5G正式商用提速。報道又稱，目前內地三大運營商積極佈局5G網絡建設，計劃在今年完成5G基站建設7至9萬個，投資超過320億元。



受內地即將發出5G商用牌照刺激，內地三大電訊股齊齊造好，中移動急升2.9%，收報70.45元；中電信（728）升3.3%，收報3.94元；中國聯通（762）則升1.7%，收報8.41元。



5G概念股升勢更為凌厲，京信通信急飆10%，收報1.64元；中興通訊（763）炒高8.2%，收報20.4元；鐵塔（788）反彈4%，收報1.83元。



於去年12月，中國工信部宣佈中移動、中聯通、中電信等三大電訊商，已獲得5G試驗頻率使用許可。今年於上海虹橋火車站及上海工程技術大學等地方，已可全面使用5G網絡。



