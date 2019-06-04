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雷軍獲小米發股市值7.57億

2019-06-04 列印
　　聯交所披露權益顯示，小米（1810）創辦人雷軍獲發7909萬股，均外平均代價為0元。現時雷軍獲持股達23.67億股，佔B類股本約13.67%，獲發股份以周五收市價9.58元計，市值7.57億元。根據補充資料，該筆股份由順為資本轉讓予雷軍。受消息拖累，小米股價受壓，最多曾跌6.89%，收市跌5.11%，報9.09元。股價跌不停，小米公佈，已於昨日以每股平均價約9.0492元，回購1102萬股B類股份，涉資約9980.7萬元。

　　小米於去年7月以「同股不同權」架構在香港上市，發售價為17元，惟以昨日低位8.92元計，已累跌47.5%。該公司董事會認為，於現況下進行股份購回，可展示該公司對自身業務展望及前景充滿信心。

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