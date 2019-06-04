小米於去年7月以「同股不同權」架構在香港上市，發售價為17元，惟以昨日低位8.92元計，已累跌47.5%。該公司董事會認為，於現況下進行股份購回，可展示該公司對自身業務展望及前景充滿信心。
雷軍獲小米發股市值7.57億
小米於去年7月以「同股不同權」架構在香港上市，發售價為17元，惟以昨日低位8.92元計，已累跌47.5%。該公司董事會認為，於現況下進行股份購回，可展示該公司對自身業務展望及前景充滿信心。
違商品說明例 亂吹GPS捉姦 偵探社職員被捕
海關偵破私家偵探社訛稱利用GPS（全球衞星定位追蹤）捉姦，涉違反商品說明條例。一名男子疑妻子紅杏出牆，向一間私家偵探社求助，職員聲稱可以GPS追蹤女方，搜集她背夫通姦證據，但男子付了約八萬元卻取不到任...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
歡迎國內外企業參與 工信部將發5G商用牌
中美貿易戰愈演愈烈，但無礙中國通訊科技的發展。據新華社報道，工業和信息化部近期將發放5G的商用牌照，歡迎國內外企業積極參與中國5G網絡建設和應用，共享5G發展成果；惟華為疑再受打壓，昨日傳出富士康暫停華為手機幾條生產線的消息，但富士康暫時未有回應消息。 新華社昨日的報道指出，全球5G正進入商用部署的關鍵期，中國將堅持自主創新與開放合作相結合，因而在5G產業已建立競爭優勢，中國將進入5G商用元年，而標準是全球產業界共同參與制定的統一國際標準，中國聲明5G的「標準必要專利」佔比超過百分之三十。在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家外國企業已深度參與。 傳富士康暫停華...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
部件製造不良須盡快更換 波音737MAX機翼存隱患
全球停飛的波音737 MAX型號客機，再發現有新問題，美國聯邦航空管理局表示，已經收到波音公司通知，得悉在全球超過三百架波音737 MAX及較舊型號的737 NG客機中，發現有機翼部件製造不良，需要盡快更換。波音公司回應指，未接獲該批機件有問題的消息。 被發現製造不良的是安裝在機翼前端的前緣縫翼軌道部件，由波音一個供應商生產。前緣縫翼是一塊可移動的面板，通常在飛機升降時展開，以提供額外的升力；而展開後機翼之間有一道狹長縫隙，可以讓氣流通過。軌道則用來引導縫翼，內置於機翼內；而前緣縫翼的主要功能在於提高飛機的失速臨界迎角，讓飛機起飛時不至於機頭拉得過高而造成突然失速，亦能有效...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
交投保持平穩 元朗豪宅貼市放盤逐漸減少
元朗一帶的洋房近月樓價稍為上升，但在買家積極入市下，交投仍能保持平穩，而且更不乏大碼成交，包括有天巒約2600方呎大屋，以約4100萬易手；此外，加州花園亦有撻訂重售賣貴18萬個案。 元朗洋房...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Google插6.9% fb急跌7.8% 傳科企遭調查 納指挫120點
大摩、高盛及花旗等多間大型銀行相繼下調美國增長預期，加上經濟數據差過市場預期，不利投資氣氛，美股個別發展。杜指早段曾跌114點，但其後曾倒升120點，見24935點。投資者憂慮美國將加強監管科技公司，...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
紅軍主席巡遊報喜 永續高普傳奇
新科歐聯冠軍利物浦於周日舉行勝利巡遊，據報有多達七十五萬人參與，其中打破亞軍宿命的領隊高普於巡遊期間不停飲酒，情緒高漲。有消息指紅軍希望這名德國籍教頭留效至少十年，主席湯姆華拿更明言願意永遠聘用他，接棒派士利和辛奇利成為球隊另一傳奇領隊。 上周末第六度捧走歐聯冠軍（包括前身歐冠盃）的紅軍，周日由馬德里返抵利物浦，隨即在市內進行勝利巡遊，據報有七十五萬人參與，大多數球迷穿上紅色衣服，把利物浦市染成一片紅海。主帥高普在遊行期間不斷暢飲，表現相當興奮，他直言：「當我與不同球迷有眼神接觸時，可看出這冠軍對他們意義非凡，我甚至因他們的熱情而落淚。」 有望留效十年 儘管高普在一...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
高鐵直達 為食遊潮汕
自從高鐵開通，現時每日有八班車來往香港及潮汕站，車程最少只需兩個半小時，比起以往搭巴士動輒五、六小時，實在方便得多，何不計劃來一趟周末快閃，暢遊這美食天堂。 要玩盡潮汕，可以從香港西九龍站出發，乘搭高...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「邱淑貞2.0」車廂玩自拍 17歲沈月狂影女神相集
一代女神邱淑貞（豆斗），同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉於99年結婚後，育有三名千金，其中17歲大女沈月細細個已複製索媽靚樣，被捧為最索星二代！日前下午，喺社交網活躍番、愛狂晒fashion靚相嘅「邱淑貞...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——揾暑期工防「死亡之餌」
暑假將至，年輕人四出找暑期工，不法份子乘機設圈套，騙財之外，亦招攬參與非法勾當，年輕人稍一不慎，將一失足成千古恨。 香港青年協會昨天公佈一項調查，在受訪四百多名青年人之中，有百分之八受訪者曾墮入求職陷阱，當中有兩成四人被騙兩次，包括墮入虛假招聘、金融投資騙局、誘騙進修和金字塔或層壓式推銷術等陷阱。 近年騙徒手法愈見複雜，例如模特兒騙局，經理人公司似模似樣，游說參加者付費進修。亦有投資騙局以高回報作餌，騙徒假扮律師等專業人士，游說簽約，再轉介財務公司借錢，令受害者泥足深陷，欠下一身債項，長時間償還才甩難，甚或連累家人，苦不堪言。 更嚴重的是，有犯罪集團提供免費旅遊，年輕人以為...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
扎西德勒潘頓即合
潘頓於最近三個賽馬日贏出十六場頭馬，且在剛周日刷新了騎師一季贏獎金的最高紀錄，氣勢如虹。明晚谷中夜賽，潘頓胯下八匹座騎惡氣十足，又有機會連場數胡，他昨晨表示最睇好「扎西德勒」和「一拍即合」的贏馬機會。 「扎西德勒」於上月初在三級賽皇太后紀念盃跑第六後轉投摩廐，未幾便由潘頓接手操練，上周二更由他策騎試泥閘跑第三，明晚出戰上名路程谷草二千二百米，潘頓分析︰「『扎西德勒』在今仗路程得亞軍那役，頭馬『喜蓮彩星』正是由我策騎，當時『喜蓮彩星』態在頂峰，以此伸算，『扎西德勒』表現亦好。由於牠轉倉時健康完全正常，所以可立即操練催谷，今仗復出跑合適途程是有備而臨，希望屆時可交出佳績。」 「...
2019-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6