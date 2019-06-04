  • 2019年6月4日 星期二
  • 27º
  • 96%
熱門： 失蹤醃蟹劉德華apm

日報新聞 > 財經

國開行籲人幣建回流機制

2019-06-04 列印
　　國家開發銀行表示，因貿易項下的計價和結算貨幣存在上限瓶頸限制，人民幣國際化需構建回流機制，建立回流通道實現金融市場融合才能打破瓶頸，建議試點「附加發行」，形成外資持債有序推進的穩健模式。昨人民幣在岸價（CNY）日盤收報6.9097兌1美元，跌77點子，摩根大通認為人民幣破7機會增加。

　　國開行資金局相關負責人撰文指，貿易項下的計價和結算貨幣對人民幣進一步國際化貢獻有限，因全球外匯僅約5%的使用與國際貿易和直接投資有關，絕大多數用於金融投資，加上人民幣單邊升值不再，貿易以人民幣計價和結算已有所回落。全球私人部門多以美元結算，不斷增加美元貨幣國際地位，人民幣很難在短時間打破這種「貨幣慣性」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd