冀再購6000萬基金單位 領展年內僅達標一半

領展（823）在出售多項物業回籠大量資金後，繼去年六月宣佈回購8000萬個基金單位後，再公佈未來屬意增加回購約6000萬個基金單位。可是，由於基金單位價格高企，而在出售及收購資產期間禁止買賣基金單位，年內僅回購了4210萬個基金單位，僅及目標的一半。



另外，領展公佈去年每基金單位未期分派140.55仙，按年升9.57%，而全年每基金單位分派上升8.6%至271.17仙。



領展公佈上年度收益及物業收入淨額微升0.1%和0.3%，分別是100.37億元和76.89億元，按相同基準計算則按年增長7.2%和7.1%。同時，公司提出「2025願景」，概述集團長遠規劃，冀直至2025年期間資產組合價值每年取得高單位數的增幅率。



提「2025願景」博高增幅率



截至今年三月底，領展共持有131個投資資產，主要分佈在香港和內地，組合總估值達2184.96億元。其中，本港資產佔比為86.8%，以業務性質劃分，有六成六是零售有關物業，一成六佔比是停車場，而辦公室租賃業務佔約五個百分比。另外，內地資產合共佔13.2%，當中9.7%為零售有關物業和3.5%為內地寫字樓物業。香港物業組合去年度合共完成11個資產提升項目，大多錄得超出15%目標回報率，當中啟田商場投資回報率高達35.6%。



「海濱匯」已取入伙紙



領展與南豐發展合營的九龍東商業發展項目「海濱匯」已取得入伙紙，並將成為領展資產管理新總部所在地，主要租戶亦有摩根大通、WeWork及金門建築等將於裝修工程後陸續遷入。截至今年3月底，該物業逾半零售及辦公樓面已獲承租，其餘大部份單位正處後期商討或最終文件階段。



