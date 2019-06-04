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國泰：全服務與廉航未必構成競爭

2019-06-04 列印
　　國泰航空（293）早前宣佈全購香港快運計劃，行政總裁何杲出席國際航空協會（IATA）年會時表示，廉航環境仍在不斷變化，目前發現全服務（full service）與廉航的航線即使重疊，也未必構成競爭。

　　何杲於首爾向本報表示，市場有意見認為全服務與廉航組成的子母公司，在相同航點上很容易構成自我競爭，但他表示廉航發展一直在變，兩種航空服務各有需求，不一定搶客，「有些愛乘搭廉航的人，有時亦會轉乘全服務航空。」他並以澳航收購廉航捷星說明，即使有部份航線重疊，兩者仍錄得盈利，是個成功例子。

　　自3月宣佈收購香港快運以來，屢傳交易遇阻，早前有報道指國泰因快運未處置與海航有關的3架飛機，而延遲繳付首期。何杲表明，不會評論個別揣測，僅稱交易程序進行中，如有重大消息便會發佈。

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