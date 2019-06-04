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迪生多賺1.66倍 零售放緩審慎開店

2019-06-04 列印
　　迪生創建（113）昨日公佈，截至今年3月底止全年業績，期內賺4.04億元，較前年度增1.66倍，每股盈利101.1仙，派末期息27仙。該公司主席潘迪生表示，香港零售業放緩，不只受到中美貿易糾紛的影響，股市波動、人民幣匯率轉弱，加上內地商品進口稅降低，多個因素均導致香港及內地差距縮窄，對本港零售業不利未來將採取審慎的投資策略。為應對市場變化，去年已部署投資2.5億元引入新模式零售店，並改造位於太古廣場Harvey Nichols成為新零售旗艦店，在本港會審慎開店。

　　該公司於期內收入為40.09億元，同比升10.28%。該公司稱，未來港澳及東南亞的零售市場依然充滿挑戰，面對高昂的運營成本，將繼續嚴格控制各個運營層面的成本及支出，以應對市場情況波動風險。同時，在未來將採用穩健的發展策略。

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