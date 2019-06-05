﻿鮑威爾鬆口 保增長可減息 美股急彈逾512點

美國聯儲局主席鮑威爾表示，對減息持開放態度，刺激美股早段反彈，杜指截至昨晚11時上升417點，報25242點，納指升147點報7480點。而歐洲三大股市尾段亦都回穩，尤以德股上升1%最標青。期指夜市升67點報26675點，低水87點。



近期美國長債息較短債息低而出現債息倒掛現象，令市場憂慮經濟衰退。據彭博引述鮑威爾將會在昨晚於芝加哥發表的一篇演說中表示，聯儲局密切留意經濟狀況，必要時會採取措施確保經濟擴張期能持續下去。鮑威爾亦坦言關注貿易戰情況，但不知問題能怎樣解決。他說，在現時經濟增長，通脹及失業率低企及穩定的環境下，是時候檢討聯儲局的貨幣政策策略、工具及溝通方法。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25332點，升512點；納斯達克指數報2803點，升58點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.63港元，較香港收市價升0.93港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見333.96港元，較香港收市價升6.76港元；港股ADR折合恒指報27005點，升244點。



聯儲局於今日開始將在芝加哥召開為期兩日、主題為「貨幣政策策略、工具及溝通實踐」的會議。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯亦表示，通脹壓力似乎不大，甚至不存在，如有需要是有空間調整政策。



港股ADR重越二萬七



港股方面，恒指昨天先升後跌，進一步下試低位，其中20天線（27759）跌穿250天線（27796），驚現俗稱「死亡交叉」的訊號，反映後市向淡，盤中曾低見26671點，續創1月16日以來新低，收報26761點，下滑132點，五日累降629點。此外，鑑於緊張局勢持續惡化，市場對於經濟放緩擔憂加劇，加上近期美國的經濟數據疲弱，投資者認為聯儲局將於未來數月內減息的機會已愈來愈大。據芝加哥商交所CME聯邦基金利率期貨顯示，市場認為12月減息的機會率接近98%，同時還預期年底前最少兩次下調息率25點子。



分析指出，按目前的情況，雖然FOMC可能還不同意這一結論，但聯儲局將不得不從9月開始減息，料合共減息3次。索羅斯前首席策略師、億萬富翁Stanley Druckenmiller表示，如果經濟持續放緩，預計美國聯邦基金利率在未來18個月內降至零。



中美貿戰方面，中國商務部指出，中美雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決，但需要建立在互相尊重、平等互利的基礎上。