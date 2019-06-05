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﻿澳洲減息0.25厘 澳元反升

2019-06-05 列印
  澳洲央行一如預期減息0.25厘，指標利率由1.5厘下調至1.25厘，為近三年來首次減息，並創歷史新低。消息公佈後，澳元不跌反升，曾逼近每澳元兌70美仙，其後反覆於69美仙附近徘徊。市場預期澳央行未來將進一步減息，故認為澳元仍會受壓。

　　澳央行聲明指出，減息旨在支持就業增長，增強對通脹與中期目標保持一致的信心。央行指，全球經濟前景依然良好，但貿易爭端引發的下行風險加大，國際貿易增長低迷。央行預計今明兩年澳洲的經濟增長約2.75%，而今年及明年的核心通脹率則分別為1.75%及2%。

　　聲明又指，澳洲長期債券孳息率處歷史低位，銀行融資成本下跌，貨幣市場息差逆轉去年升勢，澳元亦出現貶值。
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