太興招股超購逾16倍 淡市突圍兩萬人認購

本地餐飲股太興集團（6811）昨日截止招股，市場消息透露約2萬人申請認購該股，公開發售超購逾16倍，但就鮮見「頭錘飛」。證券界人士認為招股反應在當前市況下已算理想，也普遍看好該股的基本面，預期首日升幅可達兩成，但就建議「有錢賺就走」。



太興此次發行2.5億股，招股價介乎2.8元至3.8元，集資最多9.5億元。根據時間表昨日會定價，下周四（13日）將掛牌。交銀國際為獨家保薦人。



早前有市場傳聞指，太興的國際配售超購逾4倍。據太興招股書披露，若公開發售有效申請的股份數目為香港發售股份初始數目的15倍或以上但少於50倍，則公開發售可供認購的股份總數將最多增加至7500萬股，佔比達30%。換言之，將有更多的股份將會被分配至散戶手中。



炒風料甚短 不宜博大升



香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，散戶抽新股一般是「有得升就走」，不少半新股都面臨「上市後先沽一輪貨」的局面。他指，太興屬內需消費行業，是香港人熟悉的品牌，「炒一轉OK」，預計首天該股或可錄得10%至20%的升幅，但會「好短暫」，因此提醒投資者要「睇位走」。



帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治直言，從中長線而言，對該股「睇高一線」，認為其品牌、業務、所處行業均不錯，「唔受經濟周期影響，貿易戰也唔關佢事」。但他指出，若大市不穩定，而該股定價又偏高的話，投資者就不宜憧憬有大升的機會。他建議投資者不應重倉部署，可小注試水，若以接近低位定價、股價有升時就應沽貨；若定價偏高、沒有水位可賺時，亦可以「擺埋先」。



鼎成證券董事總經理熊麗萍表示，太興的認購反應不算差，相信投資者看中其多品牌的策略。不過她指餐飲股一向給予大眾的印象，是在上市後一段時間成交量會不振，因此建議投資者作短線投資，「首日有錢賺就走」，「希望有兩成的升幅」。至於中長線而言，可視乎市況及公司自身的發展狀況，找準時機再吸納。



