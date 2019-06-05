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「五窮月」積金平均蝕8550元

2019-06-05 列印
　　港股在「五窮月」錄得逾9%跌幅，難免對打工仔的強積金戶口帶來損失。據理柏數據顯示，5月強積金平均虧損4.02%，人均損失8550元。從年初至今，強積金戶口累計回報率減少到4.41%。截至今年3月底強積金資產淨值8933.02億元（不計新供款），以僱員和自僱人士登記人數284.1萬人計算，單是5月每人帳面虧損12640元。以強積金總參與人數逾420萬人計算，期內每人帳面約蝕8550元。中美貿易戰陰霾籠罩下，風險較高的股票基金無一倖免，其中中國股票基金跌勢最多，上月降10.08%。大中華股票基金及香港股票基金亦分別錄得9.76%、8.7%跌幅。

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