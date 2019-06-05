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華晨主攻國產車　 不受關稅影響

2019-06-05 列印
　　華晨寶馬（1114）主席吳小安昨表示，貿易戰對公司業務沒有造成直接影響，因集團業務主要為國產車，出口量少，且很少從美國進口汽車零部件，因而不受關稅變動影響。吳小安表示近日廣州與深圳的汽車限購放寬政策，無論是對中國的經濟還是對汽車行業都有好處。他補充，若其他的城市也能出現類似的限購放寬，會對集團的汽車銷售有非常正面的推進作用。

　　受市場氣氛影響，內地汽車銷量表現不佳，年初至今持續下跌，但華晨集團豪華汽車銷量有增長，旗下寶馬汽車首4個月銷量按年增長29%，高於預期，反映消費者對豪華汽車需求高於一般汽車。同時，集團下半年會推出3款新車型，有信心全年銷量增長15%。

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