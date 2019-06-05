美麗華資金多覓收購 未夥恒地強拍香檳大廈

美麗華酒店（071）主席兼行政總裁李家誠指出，公司淨現金偏高，將會積極物色物業收購，會視乎價錢及回報而定。毗鄰尖沙咀美麗華酒店的香檳大廈一直受到恒地（012）青睞，並積極收購，而美麗華亦持有部份業權，但身兼恒地聯席主席的李家誠表示，未曾就香檳大廈前景與恒地展開討論。



李家誠坦承，現時公司淨現金量屬偏高水平，惟未有正面回應會否派息或回購計劃，重申公司會一直物色回報吸引的收購項目，回饋投資者。談及美麗華酒店近期業務概況，他指出酒店今年首五個月平均出租率有九成以上，相信下半年能維持穩定。他續稱，人民幣貶值對酒店影響有限，因酒店客源較多元化，且暫時見到來港旅客人數仍有增長。



不過，他承認中美貿易戰爭端比預期中長，一定程度上影響樓市買家的心理，短期內偏向觀望態度，但認為長期無問題。副行政總裁黃烈初補充，人民幣於公司資金組合的佔比不多，其波幅對公司財務狀況影響不大。



酒店首五月出租率九成



至於香檳大廈方面，恒地對香檳大廈虎視眈眈眾所周知，其併購活動一直如火如荼，外界甚至猜測恒地已獲足夠業權申請強拍。問到在該廈擁有一層業權的美麗華會否聯同恒地商討有關強拍或重建計劃，李家誠表示現階段並未與恒地就此問題有討論，亦強調美麗華只佔該大廈一層業權，暗示有關計劃未有急切性。



早在去年一月，有傳協助恒地處理香檳大廈收購事宜的高遠投資有限公司以1.15億元向霍英東家族成員購入該廈10個舖位，分別是金巴利道16號香檳大廈地下20A及20B舖、低層地下21、21A、21B、21C、29、30、31及34號舖。於同年五月，香檳大廈再有4單位易手予高遠投資，涉資9042萬元。連串收購行動引起市場關注，當時有消息人士曾透露，該項目已收購約80%，恒基亦部署申請強拍，但至今強拍未有進展。



