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騰訊擬棄購南韓遊戲商Nexon

2019-06-05 列印
　　面對遊戲業務增長放緩，騰訊（700）對投資相關產業更加積極。不過，據南韓的媒體報道，騰訊擬放棄競購南韓遊戲開發商Nexon的股權。市場對騰訊放棄是次收購案感到意外，因為Nexon與騰訊保持多年合作關係，早前外媒口徑一致認為騰訊是此次交易最具競爭力的人選。另滙證發表報告，將騰訊目標價輕微調高1.3%，由460元升至466元。

　　報道指出，南韓遊戲開發商Nexon於5月31日已結束新一輪股權出售案，參與此輪競標的5間公司包括 Kakao、Netmarble、MBK Partners、KKR和貝恩資本（Bain Capital），而此前被認為最有可能勝出競標的騰訊，但當中沒有出現在此輪名單上。

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