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恒大五月銷售再破500憶

2019-06-05 列印
　　數家內房公佈5月銷售情況，當中中國恒大（3333）表現不俗，5月實現銷售金額再突破500憶元人民幣（下同），達到535.3億元，同比增長28%；合約銷售面積為497.3萬平方米，合約銷售均價為每平方米10764元.1至5月份累計，恒大累計實現合約銷售金額約達2315.4億元，。

　　另外，美的置業（3990）首5個月合同銷售額約371億元人民幣，按年增約17.78%。已售建築面積約355.9萬平方米 ，按年增約15.22%。金地商置（535）五月合約銷售總額約49.70億元，按年增46.18%，銷售均價每平方米約2.02萬元，首五個月合計銷售額約201.63億元，累計銷售約9.137萬平方米。

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