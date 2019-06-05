﻿中環IFC外望——蘋果iTunes步入歷史

因應近年串流影音的強勢發展，蘋果公司（Apple）在「全球開發商大會」（WWDC）中，正式發表新版macOS 10.15 Catalina，同時宣佈把推出18年的iTunes一分為三，分為Apple Music、Apple TV與Apple Podcasts全新的應用程式，令iTunes平台服務步入歷史。



蘋果表示，macOS版的Apple Music除了支援音樂播放外，還將提供用戶個人化的音樂推薦功能；Apple TV則可讓用戶購買喜愛的電影，並可直接播放4K HDR高畫質電影、支援Dolby Atmos全景聲音效；提供播客節目收聽的Apple Podcasts，將會具備有機器學習功能，並進一步提供用戶可以更快速搜尋喜愛的Podcast節目內容。



iTunes自2001年推出以來，推動傳統音樂產業變革，也改變體驗影音娛樂方式。隨着智能流動裝置普及，多媒體服務不斷增加，iTunes服務與功能也愈來愈複雜，加上串流影音、串流音樂崛起，令iTunes亦要步入歷史。



波蘭航空︰無意取消737 MAX定單



波蘭國有航空公司波蘭航空（LOT）表示，無意取消波音737 MAX飛機定單。



波音737 MAX系列客機因在半年內發生兩宗嚴重空難，今年3月起於全球停飛至今。波蘭航空行政總裁Rafal Milczarski表示，如果有人因為發生的事情，而準備取消737 MAX定單，相信這更多是一個情感決定，而不是理性決定。



他稱，現在看不到有甚麼理由取消737 MAX定單，又認為波音將不得不付出很大努力，恢復其在市場上信譽。



阿塞拜疆航空早前決定，取消購買10架波音737 MAX定單，因為要顧及安全考慮。馬來西亞航空則謹慎考慮購入25架737 MAX客機定單，或押後原定明年7月首次交付計劃。



高瞻