﻿華為與俄簽約助發展5G網絡 減息機會高 杜指升207點

美國聯儲局主席鮑威爾前晚暗示對減息持開放態度，以應對貿易戰及經濟放緩，而昨晚出籠的ADP私人職位增長遠遜市場預期，印證就業市場放緩，減息機會進一步升溫，亦帶動美股早段上升，杜指截至昨晚10時半上升108點，報25440點，納指亦上升26點報7553點。



國家主席習近平到訪俄羅斯會晤普京總統之際，中國電訊設備商華為公司與俄羅斯電訊公司MTS簽署合約，將於未來一年在俄發展5G網絡。



美國公佈5月份ADP私人職位增長只有27000個，遠較市場預期的18.5萬個為少，而4月修訂後的職位增長為27.1萬個，創出2010年3月以來最少，數據反映經濟動力放緩，減息機率上升，美國兩年期國債孳息跌穿1.8厘，創2017年12月以來新低。



另外，美國向墨西哥貨品徵關稅的爭端或能平息，墨西哥總統洛佩斯表示，有信心日內能與美國達成貿易協議，強調對兩國來說，自由貿易是最佳出路。



聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示，如果有必要調整利率，以保持美國經濟增長，聯儲局將準備這麼做。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）暗示，儘管美國經濟基本面穩固，但鑑於通脹率過低及貿易緊張局勢導致商業不確定性，他願意考慮減息。



美國前財長薩默斯（Larry Summers）亦在《華盛頓郵報》發表文章稱，聯儲局的最佳做法是在今年夏季減息50點子，甚至可以在秋季採取更進一步的行動以提振經濟。



達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）則指出，經濟下行風險的確有所增加，但現階段判斷聯儲局是否需要減息仍言之過早。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25539點，升207點；納斯達克指數收報7575點，升48點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.46港元，較香港收市價升0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見327.15港元，較香港收市價跌3.85港元。



恒指反彈動力顯弱



美國聯儲局「轉軚」，市場憧憬全球降息潮將至，消息安撫連日悲觀的投資情緒，港股回升擺脫五連跌勢，惟恒指反彈動力顯弱，受制於10天線（27110）及二萬七大關，全日波幅315點，收市僅升133點，造26895，成交795億元。



藍籌股友邦（1299）最搶鏡，收漲2.15%，報73.75元，貢獻恒指56點升幅；夥華碩推出電競手機的騰訊（700）升1.16%，收報331元。