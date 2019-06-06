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﻿財新中國五月PMI遜預期

2019-06-06 列印
  財新中國5月服務業採購經理指數（PMI）按月下跌1.8個百分點至52.7，差過預期，為今年2月以來最低，但仍保持在擴張區間；5月中國綜合PMI則下降1.2個百分點至51.5，亦為2月以來最低，顯示國內需求疲弱，經濟增長出現放緩跡象。

  財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，中國經濟增長在5月份出現放緩跡象，其中就業和市場信心非常值得監管層關注，企業信心逼切需要提振。

  他指出，綜合PMI的指數下降主要原因是服務業增長放緩。數據反映出服務業需求和就業增長正在放緩，投入成本增速超過收費增速令服務企業仍面臨巨大壓力。
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