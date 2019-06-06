數碼通斥數十億備戰5G 旗下商場酒店先導測試

新鴻基地產（016）旗下的數碼通電訊（315）（SmarTone）積極部署5G發展。新地執行董事郭基泓表示，SmarTone計劃投資數十億元，發展5G網絡，亦會參加即將舉行的頻譜拍賣。他透露，未來數月將在新地旗下商場及酒店進行5G先導網絡測試。



新地執行董事、非地產業務行政總裁馮玉麟坦言，建設5G有成本上的壓力，除了要建設大量基站，香港的頻譜費用亦昂貴，因此希望政府在頻譜拍賣中可以調低底價，「唔係為了我們可以賺多點錢，而係讓我們可以大膽點在開始時就建多些基站」。



政府將於今年秋季拍賣3.5GHz頻段的頻譜，明年4月起可供指配。SmarTone工程部總管梁忠興表示，5G服務推出的時間現在還難以確定，除了頻譜原因，還要視乎市場情況、手機及應用程式等生態系統的準備情況而定。



冀頻譜拍賣調低底價



至於未來5G服務會否加價，馮玉麟指，價格會根據市場情況進行釐定。但他坦言，香港是極具競爭性的市場，「就算我哋想（加價），都唔會」。他說，初期SmarTone將以好的價格和服務作招徠，「唔應該諗住會好貴」。



在選擇設備供應商方面，SmarTone商業市場部總管梁文畧表示，正研究不同的選擇（options），下半年開始招標，以世界標準作評估，「唔只係商業上考慮，技術、支援方面都會考慮到。」馮玉麟則表示，華為事件不會影響集團推行5G的計劃。



新華社於近日的報道中指，內地工信部將於短期內發放5G牌照，問及會否擔心香港5G發展的步伐落後，馮玉麟認為，在全球而言，香港已不算慢，各大運營商均在積極部署中，「但我哋希望有全面的體驗，唔好有啲地區無接收……因此需要多小小時間去建基站。」



為了讓市民對5G有更多認識，SmarTone於未來數月將在新地旗下的商場進行路演，展示5G的不同應用，透過電競、擴增實境（AR）等體驗展示5G的可能性。頭炮將於暑假期間在沙田新城市廣場舉行。



