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新創建周大福售飛機籌50億

2019-06-06 列印
　　新創建（659）昨日公佈，該公司與周大福企業共同擁有的飛機租賃平台Goshawk Aviation，首次透過發行資產抵押證券（asset-backed security，ABS）組合，售出18架飛機，在市場籌集6.436億美元（約50.2億港元）。

　　完成ABS發行後，Goshawk Management（Ireland）繼續管理該18架飛機，擔任服務及資產管理經理。根據發行ABS的安排，Goshawk向Pioneer新成立的資產抵押證券組合實體，售出合共18架飛機，當中包括16架窄體機，一架寬體機及一架區域航線客機。截至今年3月底，該18架飛機的平均機齡5.3年，正出租予18間不同的航空公司。Goshawk售出18架飛機所得資金，將會撥作一般營運資金。

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