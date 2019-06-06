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證監點名優品360股權太集中

2019-06-06 列印
　　證監會昨日公布優品360（2360）股權高度集中。證監會指出，最近曾就優品3600的股權分布進行查訊，結果顯示，該公司於5月23日，有19名股東合共持有約2.08億股或20.77%；連同該公司控股股東持有的75%，已佔總股本95.77%，故其他投資者僅佔4.23%。

  該公司於今年1月11日以發售價每股1元上市，4月29日創下上市最高，每股高見4.61元。昨日收報3.74元，升6.25%，較發售價高2.74倍。證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司股份價格亦可能大幅波動，提醒股東及有意投資者於買賣該公司股份時審慎行事。



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