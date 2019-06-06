ESR Cayman招股籌97億 勢成今年最大新股

亞太區最大物流地產平台ESR Cayman（1821）今日起招股，集資最多97.56億元，有望成為今年以來本港最大隻新股。此外，前天已截止公開認購的新股太興（6811）雖然有傳國際配售超購，但昨日傳該股將以近下限定價，每股定價3元。



ESR Cayman計劃發售5.6億股，其中5.6%為香港公開發售，招股價介乎16.2元至17.4元，每手200股，入場費約3515.07元。由今日起至下周招股，6月20日正式掛牌買賣，股份代號為1821。籌集資金有89.7%用於償還韓亞票據及贖回C類優先股，約10.3%用作開發物流物業及共同投資。



私募基金華平投資為該公司主要股東，持有38%股權，而京東物流則持有8.23%。截至2018年年底，其收入為2.54億美元，較兩年前增長235%，主要受惠於期內基金資產投資收入。同期內，純利為2.13億美元，較前年度增120%。



入場費約3515元



物流行業被視為貿易戰下的敏感行業，鑑於近期中美貿易衝突持續升溫，談及對集團業務有何影響，ESR首席財務總監鄒偉平表示，該公司主要業務來自中國區內電子商務內需，是「對內」因素，而貿易戰係「對外」因素，兩者關係甚微，強調國內對必需品和日用品剛需仍存。ESR Cayman主席Jeffery Perlman補充稱，該公司分別於六個國家擁有物流園區，主要服務當地內需，故涉及國際間的貿易問題對此影響有限，更謂現階段大部份物流倉的空置率為零。



太興傳定價3元



有傳該公司因近期市況低迷而延遲上市步伐，作為其上市聯席保薦人德意志證券代表澄清，從來未發佈有關消息，並指今次舉行路演反映該公司對上市的信心十足。



另一新股太興前日截飛，錄得超額認購約16倍。據外電報道，太興擬把招股價定在中下限水平，每股3元，相當於2019年預測市盈率14.5倍，集資7.5億元。該股招股價為2.8元至3.8元。將於本月13日掛牌。



