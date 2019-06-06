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數碼娛樂消費成增長最快行業

2019-06-06 列印
　　羅兵咸永道昨日發表《2019-2023全球娛樂及媒體行業展望》，香港受惠於先進的數碼科技和良好網絡滲透率，預期由數碼科技帶動的娛樂及媒體消費，將成為香港收益增長最快的行業，料2023年佔總收益逾六成。其中網絡電視（OTT）更以每年近兩成的速度增長，2023年收益可望達4億美元。

　　報告指出，按複合年增長率估算，香港的訂閱網絡電視（OTT）在2018年收入達到1.7億美元，將以18.7%複合年增長率上升到2023年的4億美元。另外，增長第二快的行業細分是互聯網廣告，將錄得7.82億美元收入，增長率為6.2%。

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