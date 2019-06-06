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港航鍾國頌兩禁制令續生效

2019-06-06 列印
　　香港航空股東爭拗訴訟昨日進行聆訊。港航主要股東之一，並表示已聯同Frontier Investment Partner（FIP） 重奪董事局控制權的原告人鍾國頌一方，申請的兩個禁制令繼續生效至8月下旬；而代表港航現任管理層的代表律師，則在庭上提出，若港航因禁制令造成任何損失，將要求原告人賠償9500萬元。對於港航近來頻頻出現人事變動，運房局指，港航已向牌照局作出書面保證，有關變動不會影響日常運作。

　　早前港航有管理層請辭，擔任其核數師的會計師事務所亦已辭任。立法會議員梁繼昌提出關注其人事及財政情況。運輸及房屋局表示，據了解，港航已向牌照局作出書面保證，有關變動不會影響日常運作。

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