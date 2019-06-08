人行無意「保七」 人幣低見6.96

昨日端午節中港股匯休市，在交投偏淡時，人民銀行行長易綱在一篇訪問中談論人民幣，暗示「保七」並不重要，令離岸人民幣匯價昨午曾急貶近350點子，兌美元連破6.94及6.95關口，低見6.9625，創去年11月以來新低。不過，彭博引述美國政府消息，美國商務部已擬定計劃，或會對貶值貨幣的貿易夥伴開徵反補貼稅，矛頭直指中國。



易綱接受彭博專訪，談及會否對人民幣匯率設底線，他回應「沒有數字比有數字更重要」，受中美貿易戰影響，人民幣暫時出現壓力，但過後人民幣相對其他新興市場貨幣，將會維持穩定且相對強勢，有信心將人民幣維持在「合理均衡水準之上的基本穩定」。



他更表明，樂於看到人民幣維持一些彈性，這樣對全球經濟有利，更透露「人行已經有很長一段時間沒有干預外匯市場，希望能持續不干預下去。」



易綱：沒數字更重要



易綱又說，中國無論在利率、存款準備金率、財政及貨幣政策工具，都有巨大空間進行調節。



受易綱「沒有數字比有數字更重要」的強烈暗示，及坦言「人行已經有很長一段時間沒有干預外匯市場」，市場理解為人行不會刻意「保七」，有意讓人民幣貶值來應對中美貿易戰，因而借勢沽售人民幣，適逢昨日為中港端午假日休市，匯市交投淡靜，容易受市場衝擊，沽盤迅即令離岸人民幣連穿6.94及6.95兩關，低見1美元兌6.9625，創去年11月以來低位，跌幅近350點子，而每100元人民幣兌港元，亦跌至88.11港元。



美擬徵反補貼稅抗貶值



在中國有意讓人民幣貶值增強出口競爭力之際，美國商務部亦計劃打出反補貼稅的一招。



美國商務部表示，反補貼稅是要協助受到不公平補貼進口產品傷害的美國工人、農民以及企業。在此稅項下，美國可向從事貨幣競爭性貶值國家的進口產品，開徵反補貼稅。



此外，易綱本周末將與美國財政部長努欽，在日本舉行的G20財長會議上碰面，是兩國貿易談判破局及互相增加對方貨品關稅以來首次部長級會面。



易綱表示雙方將可能有「建設性談話」，但強調貿易戰相關議題仍然充滿「不確定性及困難」。



