微調H按息 減現金回贈 滙豐加二手細碼樓按息

已連續3年雄踞新做按揭市佔率排名榜首的滙豐銀行，今年繼續遙遙領先同業，其中有賴該行的按揭息率及回贈常常緊貼市場。不過，該行於上月突然低調地將二手樓細碼按揭貸款的H按息率部份，輕微上調至H加1.24厘，封頂按息則維持不變，另微減現金回贈，至2.05%。市場相信，滙豐有關決定或是配合業務策略而微調，純屬姿態性舉動，影響力有限。



消息透露，雖然滙豐對私樓一手盤按揭依然十分進取，但對於二手樓細碼按揭卻似放慢手腳，於上月將300萬元以下的細碼貸款H按息，由原來低至H加1.23厘，輕微上調至H加1.24厘，至於300萬以上至500萬元貸款的H按息則略為調升，至H加1.235厘，惟封頂息不變，仍為P減2.75厘，即實際按息2.375厘。該行又把細碼按揭的現金回贈由2.1%往下微調，至2.05%，若是300萬以上至500萬元貸款的現金回贈則可視乎個別情況而定。



消息續指，由於近期港元拆息持續高企，H按息早已觸及封頂息，故大家對滙豐是次低調加按息行動未有太大感覺。



滙豐發言人接受本報查詢時表示，該行一向有定期檢視按揭息率，並因應市場情況作出調整。而最優惠利率（P）要視乎個別客戶與該行的關係而定。



調整幅度小 影響力不大



市場人士估計，滙豐的調整二手樓H按息可能與該行按揭業務策略微調有關，因為該行已擁有強大的按揭市場佔有率，或許也要顧及業務息差，故無必要再以低息勁搶客戶質素相對參差的二手樓細碼按揭貸款，並轉為重點主攻客源優質的一手樓按揭貸款。市場指，由於滙豐是次局部調整按息的幅度實在太小，所以影響力不大，相信這只屬滙豐姿態上的微調。



對於有銀行微調二手樓按息，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，銀行可能有見及樓市熾熱，風險隨之增加，加上最優惠利率上調無望，但拆息又持續高企，再以低息狂搶二手樓細碼按揭亦有點不合理，遂稍微調整按息。



一名銀行按揭部主管坦言，察覺近期滙豐在爭奪按揭上略為放軟手腳，並非像之前般「死跟」對手的按息及現金回贈。對於未來按息走勢，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，美國正在醞釀減息，按揭貸款需求持續，銀行還是積極搶按揭，料銀行難加按息。



