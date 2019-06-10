市場簡訊——

—泰山石化（1192）召開股東大會以罷免董事。集團表示，收到一名主要股東的書面要求，要求董事會召開本公司股東特別大會，藉此罷免陳炳炎作為執行董事及任何董事會委員會之任何職位，罷免滕越作為獨立非執行董事。







—亞洲煤業（835）公佈，由於未能符合上市規則規定的足夠業務運作或資產，被港交所列入除牌程序，該公司指在除牌程序的第三階段屆滿之前，已向聯交所提交復牌建議，惟其於四月十七日提交復牌建議但被聯交所駁回，聯交所決定根據上市規則第17項應用指引取消該公司的上市，該公司表示可能對該決定進行覆核。







—中海油宣佈，該公司及其全資附屬公司「CEPR」（諾瓦泰克）及其Ekropromstroy Limited訂立股權購買協議，CEPR將收購由Ekropromstroy持有的Arctic LNG 2之10%股權。根據股權購買協議，收購須待獲得中、俄兩國有關政府部門批准等先決條件獲達成後，方可作實。







—內地傳媒報道，中國鐵塔（788）在北京已建大型5G基站逾4400座，於上周四中國工信部向中移動（941）、中聯通（762）、中電信（728）和中國廣播電視網絡發放5G牌照，三大電訊商今年將分別在至少40個城市覆蓋網絡，並在部份城市推出5G服務。







—永保林業（723）公佈，截至今年3月31日止全年度業績 ，收入為5.89億港元，按年增加22倍，股東應佔溢利2,637萬元，按年上升20.6%；每股盈利0.29仙，不派末期息。







—中國全通（633）股價上周四突瀉近31%，收報0.29元。公司昨日公佈，獲主要股東Creative Sector Limited告知，早前將股份作抵押，並在上周二至四，先後根據融資條款遭斬倉共2030.4萬股，佔已發行股份近0.9%。而目前Creative Sector仍持有中國全通26.03%股份。



