﻿美墨達協議停徵稅 憧憬減息 杜指升78點

美國與墨西哥達成貿易協議，暫停向該國加徵關稅，以及非農就業數據疲弱，令市場預期美國聯儲局減息機會增加。美國財長努欽指如中美談判有進展，可能放寬對華為限制，市場認為是利好中美貿易談判訊息，支持美股造好。杜指早段曾升226點，高見26210點；納指更曾升153點，見7895點，升幅接近2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26062，升78點；納斯達克指數收報7823點，升81點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.44港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見341.49港元，較香港收市價跌1.51港元。



特朗普出口術批儲局



美國總統特朗普再度批評聯儲局，指聯儲局去年加息太快，令中國在貿易談判中佔據上風。他說，中國多年來把貨幣貶值，令其擁有外貿競爭優勢，可惜美國沒有類似優勢，因為聯儲局不肯減息，他指聯儲局非常困擾他。不過他再次指，中國飽受關稅打擊，故十分希望達成貿易協議。他重申關稅是漂亮東西，在跟中國及其他國家談判時，不會放棄使用此策略。



另外，杜指成份股聯合科技同意以全股份方式，收購愛國者防空導彈生產商雷神公司，組成第二大航天及國防設備製造商。聯合科技及雷神股價昨晚早段均受刺激上升。



美國上周公佈疲弱的就業數據後，市場預期美國聯儲局減息已成定局，問題是聯儲局官員需要決定甚麼因素觸發減息行動。分析將減息預期提前到7月和9月，但預計第一次會減息0.5厘，而第二次則會調低0.25厘。芝商所數據顯示，期貨市場走勢暗示聯儲局在6月18日至19日會議上減息可能性為20%，在7月30日至31日會議上至少減息一次機會率為70%。



不過，中美貿易戰憂慮未止，美國總統特朗普接受外媒訪問時表示，如果中國領導人不參加二十國集團（G20）峰會，將立即加徵中國貨品關稅。



港股方面，內地5月出口表現勝預期，中港股市雙雙造好，恒指高開241點後愈升愈有，一度升逾640點，一舉收復10天線（27102）及20天線（27498），並以近全日高位收市，報27578點，漲613點，創五個月最大單日升幅。



港股勁升613點



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，此次港股抽升純屬超賣後的技術性反彈，對升勢能否延續仍然謹慎悲觀。連敬涵預期，若恒指短期未能重上250天線（27700），則下跌壓力仍存，支持位在27000點附近。