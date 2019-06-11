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﻿「保七」不再 人幣續受壓

2019-06-11 列印
　　人民銀行行長易綱表態稱「並不認為人民幣的某個具體數字更重要」，市場解讀人行或不再保7，令人民幣顯著受壓，昨在岸價（CNY）日盤曾跌逾200點子，低見6.9366兌1美元，收報6.9332，跌171點子，創逾半年新低；離岸價（CNH）則一度逼近6.96水平。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆表示，近日前任及現任人行行長周小川及易綱先後發表的言論，均意味7算並非人民幣匯率重要關口，所以人民幣受壓，不交收遠期人民幣合約價亦已破7，某程度反映市場預期，惟昨日內地數據勝市場預期，故人民幣跌幅並非太大。

　　人民幣中間價昨報6.8925，較上日升20點子。人民幣離岸價最多下跌147點子，低見6.9589，截至晚上8時許報6.9516，跌74點子。
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