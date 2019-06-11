中銀細碼H按息率加至1.24厘

英國的相位爭奪戰中昨日正式拉開序幕，而被視為大熱門的前外相約翰遜周日表示，如果由他接替文翠珊上台出任首相，他會推行稅務改革，削減商業稅項及減輕一些受薪階層的稅務負擔。約翰遜的減稅言論一出，他的選情更為有利。 前外相約翰遜在《每日電訊報》撰寫的專欄中，概述他的進取減稅大計。他承諾，如果由他出任首相，會把入息稅第三層稅階中需繳付百分之四十稅率的最低收入，由目前的五萬英鎊提高至八萬英鎊，估計會有超過三百萬人受惠。 在英國現行入息稅稅制下，每名納稅人享有一萬二千五百英鎊免稅額。每年收入一萬二千五百零一鎊至五萬鎊的人士，需繳交百分二十入息稅；年入五萬零一鎊至十五萬鎊的人士稅率為百分之...

2019-06-11