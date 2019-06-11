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中銀細碼H按息率加至1.24厘

2019-06-11 列印
　　再有大型銀行微加二手樓細碼按揭貸款H按（拆息按揭）息率。繼滙豐後，中銀香港（2388）亦將二手樓細碼按揭H按部份的息率輕微上調至H加1.24厘，現金回贈略減至2.07%。市場估計其他銀行將陸續跟隨兩大行的按息及回贈微調舉動。

　　據悉，中銀香港最新將200萬元以上至300萬元以下的二手樓按揭貸款的H按息，由原來H加1.23厘稍為上調至H加1.24厘，封頂息維持不變，續為P減2.75厘，即實際按息2.375厘；現金回贈方面，則由原來2.1%減至2.07%，另送2000元現金。

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