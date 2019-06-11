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復星洽購Thomas Cook旅遊部門

2019-06-11 列印
　　全球最大旅遊集團之一的英國老牌Thomas Cook證實，與其股東復星國際（656）就收購其旅遊經營業務展開商談。

　　Thomas Cook指出，公司正與其股東復星國際商討，並表示復星最終不一定會提交正式要約，又稱董事局將考慮任何潛在要約及其他戰略選擇，以最大化股東利益。

　　目前復星已是Thomas Cook最大股東，擁有約18%股份，而Thomas Cook與復星旗下的復星旅遊文化（1992）亦有合作多個項目。受此消息推動，一度刺激Thomas Cook倫敦昨日早段股價，上升近24%。據天空新聞（Sky News）較早前的報道指出，復星正洽購其旅遊經營部門，洽談仍處於早期階段，並不確定會否出價。

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