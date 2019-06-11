港出口預期調低至2% 貿發局：或再降預測

中美貿易戰不斷升溫，影響全球供應鏈，貿發局削減今年本港出口貨值增長預測，從5%下調至2%。貿發局研究總監關家明表示，目前出口至新興市場的表現可抵消貿戰影響，惟局勢仍然不穩，日後或再降預測。



本港次季出口指數為37.3點，按季下跌1.9點，反映各行業普遍看淡主要出口市場的前景，但有緩和跡象。截至今年首四個月，本港出口總額按年跌2.5%，至1.24萬億元，當中出口至美國跌11%，日本跌5.5%，惟新興市場如拉丁美洲大升27.3%，東盟亦升10.5%。至於行業方面，玩具出口急跌37.3%，服裝少6%，但貴重珠寶仍錄得12.9%增長。貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，出口表現惡化來自單價面對壓力，出口商難以調高價格。



貿易保護主義威脅最大



關家明表示，貿易保護主義是本港出口最大威脅，亦牽連南韓、台灣等主要供應鏈國家，但數據顯示本港出口「天一半地一半」，新興市場的表現可抵消美日的跌幅，故今年以貨值計仍有2%的輕微增幅。他又稱，即使沒有貿易戰，有部份港商也計劃縮減規模，主要是看淡行業發展前景，以及難以聘請員工。



至於美國總統特朗普早前揚言向餘下約3000億美元中國貨加徵關稅，關家明稱，今次調查未必反映該風險，表明不應掉以輕心，「唔好以為25%就係最多。」他又稱，中美已開始採取非關稅措施制衡，不排除日後再調低預測。關又表示，雖然已演變成科技戰，但香港身為獨立關稅區，符合國際電子產品的進出口管制措施，目前看不到會對本港造成影響。



貿發局調查又顯示，58.3%受訪港商認為業務未受中美貿易戰影響，按季增加9.8個百分點。而受影響的港商，有58.6%選擇發展美國以外的市場分散風險，按季增4.5個百分點；亦有29.3%會改變不加徵關稅影響的原產地，按季大增12.9個百分點。



