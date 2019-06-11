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綠地香港首五月銷售增九成

2019-06-11 列印
　　多家內房股續公佈5月銷售成績表。綠地香港（337）公佈增幅最標青，今年首5個月的集團合約銷售額為216.14億元（人民幣，下同），按年上升90.16%，但保利置業（119）今年首5個月的合約銷售額為145億元，按年減少30.62%。期內，綠地合約總建築面積則約91.74萬平方米，平均售價約每平方米23559元。

　　保利置業公佈，今年首5個月的合約銷售額為145億元，按年減少30.62%。期內，合約銷售面積約87.4萬平方米，按年下降23.67%。截至今年5月底，該集團擁有土地儲備，包括在建項目及待建項目，總建築面積約2200萬平方米。

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