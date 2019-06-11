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阿里月內申上市　料集資1560億

2019-06-11 列印
　　外電報道，阿里巴巴將在數周內向港交所（388）提交第二上市申請，並已選擇瑞信及中金公司（3908）為其安排行。彭博引述知情人士指出，阿里雖然未決定集資目標，但相信可達到200億美元，折合約1560億港元，最近正就路演向各投行接觸。若然該金額屬實，將會是繼2010年友邦保險（1299）上市後最大規模集資，而今次上市集資可提升中國科技公司的地位，阿里亦能在與美團點評的外賣及旅遊補貼競爭中，增加現金流。

　　報道又指，阿里有意保留現有管理架構，包括現時合夥人制度中，高層人士有權提名大多數董事會成員。而去年港交所上市改革後，可豁免在港第二上市公司有關限制，但由於上市計劃目前還在早期階段，細節或會改變。

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