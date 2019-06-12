﻿港股強勢四連升 重越牛熊分界線 曾升逾百點 杜指轉跌14點

市場繼續炒作中美元首在G20會面，及美國可能減息的因素，美股杜指昨晚早段上升約117點報26180點，納指亦升63點報7886點。但踏入中段，杜指、納指齊轉跌。



美國總統特朗普連日向聯儲局發炮，在其社交媒體Twitter留言表示，歐羅和其他貨幣兌美元貶值，使美國處於極大競爭劣勢。美國目前通脹非常低，可是聯儲局卻把利率加得太高，並同時進行荒謬的量化緊縮政策。



他亦表示，關稅是很好的談判工具、偉大的收入來源，亦令那些離開美國去其他國家的企業回國。不過，索羅斯前頭馬Stanley Druckenmiller則唱反調，認為美國對中美貿易戰不樂觀，美國正輸掉這場貿易戰，加徵關稅及封殺美國科技巨企，只會讓中國在競爭上佔上風。



衡量通脹壓力重要指標之一的美國5月生產物價指數（PPI）僅按月上漲0.1%，符合市場預期，反映聯儲局減息空間更大。聯儲局將在6月18至19日召開下次貨幣政策會議。美銀經濟學家預計，到明年初將累計減息75點子。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26048點，跌14點；納斯達克指數收報7822點，跌0.6點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.49港元，較香港收市價升0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見343.60港元，較香港收市價跌1.00港元。



市場預期美聯儲局提早減息繼續發酵，加上國策扶持基建行業，在A股帶動下，港股昨承接強勢連升四天，恒指升210點，收報27789點，並重越俗稱牛熊分界線的250天線；國指收升93點，報10620。大市成交金額916億元。



恒指周二高開98點後反覆抽升，午後衝至高位27857後回順，收報27789，升210點，四日累升1028點，並重越27747點的250天線；國指收報10620，升93點，成交金額916億元。至於內地股市升勢凌厲，滬指收漲2.6%報2925；深成指收升3.74%報9037，兩者均連升兩日，同告貼近高位收市，成交顯著增加，合共5652億元人民幣。



領展邁向「紅底」之路



藍籌普遍上升，由手機「孖寶」、內銀及內險股領漲，瑞聲（2018）收升2.6%報43.6元；舜宇（2382）收漲2%報73.6元。市場憧憬阿里巴巴短期內來港申請第二上市，推動港交所（388）抽升2.64%收報264.8元，而領展（823）繼續邁向「紅底」之路，周二再破頂，收升0.97%報99.25元。