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﻿人行月底港發票據

2019-06-12 列印
  人民銀行昨日早上公告，為完善本港人民幣債券孳息率曲線，將於6月下旬來港發行人民幣央行票據。這是繼今年2月、5月之後，年內第三次透過香港金管局債務工具結算系統（CMU）債券招標平台發行人民幣央行票據。人行5月已在香港發行人民幣央票，規模200億元，分為3個月期及1年期，利率分別為3%、3.1%。有關央票於5月15日投標，5月17日交收。

  離岸央票被視為提高沽空人民幣的成本，因此有助於穩定人民幣匯率。在人行預告將第三度發行離岸央票後，離岸人民幣兌美元直線回升約200點子，從日內最低的6.9483回升，並收覆6.93關口。在岸人民幣（CNY）周二官方收市價報6.9138，升194點子，悉數收覆周一的跌幅；周二中間價小跌5點子，報6.893。交易員表示，人民幣中間價仍強於市場預期，加上人行於早市預告即將再發離岸央票，市場人民幣沽壓減弱。
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