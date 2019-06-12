高銀棄啟德111億地皮 撻訂寧蝕2500萬訂金

港府建議修訂逃犯條例引發市民大遊行，政經出現動盪，剛於上月以逾112億元奪得啟德商業地皮的高銀金融（530）昨日突然決定褪軚，在主席潘蘇通反對下，最終董事會仍以六比二的大比數通過撻訂放棄地皮，寧蝕2500萬元訂金。提出召開董事會議的，正是立法會地產界議員，兼高銀獨立非執董石禮謙。石禮謙昨日言明，雖對逃犯條例看法正面，但認為社會上有分歧，會產生中期社會問題，故現不適合投資。



對放棄啟德項目，潘蘇通感無奈，並重申屬董事會商業決定，而他本人是與董事會持相反意見，他又重申看好香港的地產市道，在香港不會暫停投地，亦會重新考慮以個人名義再次投標該地皮。潘蘇通說：「何文田、啟德每次投完地，地價都會升，唔認為香港地產會受到影響，對香港地產市道有信心，與石議員睇法不同。」



石禮謙昨於電話會議指出，由於上月投得啟德地皮，昨日需支付餘額，故於周一召開會議，討論應否再投資一百八十億元於該地皮，並在六名董事同意，少數服從多數下，通過撻訂決定。他說：「錢不是問題，2500萬元屬小數，要睇未來市道，唔係著眼喺訂金。由於市場環境急速變化，認為是與時並進，先做這個決定。」他並認為投資180億元未必好，認為未來有更多好的地。高銀執行董事許惠敏表示，2500萬元的損失對集團影響有限。



高銀本周一是應獨立非執行董事石禮謙要求，召開緊急董事會會議，討論上月旗下附屬駿騰投資投得的啟德第4C區4號地皮項目，並審議暫停向駿騰提供財務資助以清付有關地皮地價。集團管理層向董事會證明有足夠財力支付地皮餘額。



雖然潘蘇通認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，不會對香港商業地產市場長期發展有所影響，並投票反對該議案，獨立非執行董事高敏亦投反對票，但由於與會的董事大多數投票贊成，因此暫停向駿騰提供該地價的財務資助。高銀於上月十五日，以逾111.24億元，力壓長實、新地、會德產地產、信和及鷹君五家財團奪得啟德地皮。



