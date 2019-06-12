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中煙今首掛暗盤微升

2019-06-12 列印
　　招股尾段突然湧入大額孖展，令最終超過「爆冷」超過100倍的中煙香港（6055）今日掛牌，昨日暗盤價微升3%，惟同日上市的中國東方教育（667）於暗盤表現失色，較招股價跌2.93%，但這無阻另一教育新股思考樂教育集團（1769）今日招股上市，入場費4727元。

　　受到市場關注的新股中煙香港今日上市，暗盤市場顯示其股價輕微走高，反應不錯。截至昨晚六點半，據耀才交易場資料顯示，中煙香港現報5元，較招股價4.88元，升0.12元或2.46%，成交49.7萬股，成交金額2520萬元。中煙香港招股「爆冷」熱捧，每股發售價定為4.88港元上限，估計集資淨額7.349億元。港發售股份獲101.04倍超額認購，合共17億股認購，1手中籤率為60%。

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