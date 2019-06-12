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光大新鴻基料貿戰陷「邊打邊談」

2019-06-12 列印
　　貿易戰再度升溫，光大新鴻基預視中美進入「邊打邊談」局面，下半年環球避險情緒會主導市場，建議留意亞洲市場、債券和黃金三大資產。此外，光大新鴻基認為人民幣受貿易戰影響，破七憂慮猶存，而FSM投資則唱反調，認為央行有力保七。

　　展望本港股市下半年表現，光大新鴻基證券策略師伍禮賢預期恒指波動，區間預測為25000至30000點，國企指數波動區間目標9700至12000點，上證則為2700至3200點，指出下半年港股投資方向可圍繞「消費需求」、「基建」和「黃金」等主題資產，用以應對貿易戰等不明朗負面因素，包括蒙牛（2139）、中鐵（390）和山東黃金（1787）。

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