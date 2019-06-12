年金計劃投保月增六成 下周夥銀行推轉介服務

香港年金公司於5月上旬將終身年金計劃投保上限由200萬元再加碼至300萬元，又推投保折扣優惠，該公司執行董事兼總裁劉應彬表示，至今市場反應不俗，單在5月份共接獲212個年金計劃的投保申請，涉及保費總金額1.78億元，按月大增約60%，當中13%投保人頂頭槌投保300萬元。此外，年金公司擬於下周起夥拍三間銀行推年金計劃轉介服務。



劉應彬指，年金公司上月將年金計劃投保上限加碼後，該月共有28名新舊客戶用盡投保上限300萬元的個人額度，佔總申請投保人數13%。他認為現階段300萬元的投保上限已足夠，並表明在可見將來沒有計劃再調整投保上限，主要基於風險管理的考慮。



他相信5月份投保申請增加，除因該公司推投保折扣優惠外，亦不排除受惠近期市況波動。



平均投保金額80萬



年金公司自去年12月中優化年金計劃及轉用持續銷售模式，截至5月底止約半年時間累計處理超過1000個投保申請，涉及保費總金額8億元，以投保100萬至200萬元者居多，平均投保金額維持約80萬元。投保人年齡方面，以65至70歲佔比最多，超過50%，同時男性投保人佔大多數，達60%。



目前年金公司是靠自身銷售團隊在香港及九龍兩個顧客服務中心銷售年金計劃。劉應彬表示，為更廣泛地接觸潛在客戶，過去數月該公司一直與幾間銀行，包括中銀香港（2388）、渣打香港及上海商業銀行探討在持續銷售模式的基礎上合作，並已商談到成熟階段，估計下周一（6月17日）便可與上述三間銀行推出「銀行轉介香港年金」計劃。



根據轉介計劃，參與轉介的三間銀行可將有興趣投保年金計劃的客戶轉介予年金公司，而同意轉介的客戶只需在有關銀行分行填寫簡單的轉介表格便可，然後再由年金公司的銷售團隊跟進助客進行財務需要分析及辦理相關的後續投保手續。



