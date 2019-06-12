  • 2019年6月12日 星期三
  • 27º
  • 90%
熱門： 逃犯條例龍和道金鐘站添華道立法會

日報新聞 > 財經

鐵塔斥50億人幣設能源公司

2019-06-12 列印
　　國家企業信息系統顯示，中國鐵塔（788）於6月5日斥50億元人民幣設能源公司，新公司名為「鐵塔能源有限公司」。

  其法定代表人、董事長為劉國峰。系統顯示該能源公司經營範圍包括電池、光伏、風電、充電樁、能源產品等。同時涉及系統技術開發服務，以及環保發電、機動車充電等電力與電池產業。

　　另外，公司宣佈董事長、執行董事及總經理佟吉祿因工作調整辭去總經理職務，其他職務維持不變。原副總經理顧曉敏委任為總經理，任期自6月10日起生效，任期至第2屆董事會任期結束為止。集團董事會表示，佟吉祿與董事會並無不同意見。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd