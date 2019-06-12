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舜宇手機鏡頭出貨年增39%

2019-06-12 列印
　　舜宇光學（2382）手機鏡頭市場份額上升，上月出貨量1.07億件，按年增38.7%，但按月跌5.8%。該股昨日收報73.6元，升2%。

　　舜宇公佈5月產品出貨量數據，在四款光學零件中，主力產品之一車載鏡頭出貨量391.8萬件，按年增29.3%，主要由於車載攝像頭領域有較好發展。而其他鏡頭出貨量按年增達2.71倍，至501.8萬件；玻璃球面鏡頭也多13%，至288.7萬件，按月更大增71.4%。而今年首五個月，手機鏡頭共出貨4.57億件，按年多45.2%。

　　至於光電產品方面，舜宇的手機攝像模組市場份額有所上升，按年出貨量增加16.6%，至3969.9萬件。

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