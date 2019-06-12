﻿中環IFC外望——騰訊調整職級體系

內地媒體報道，騰訊（700）發布內部郵件稱，對公司現有職級體系進行調整，並改革中高幹群體績效考核。騰訊把原有的6級18等的職級體系設計取消，將專業職級體系改為14級，去除不同職級之間的專業標籤，統一改為「專業職級+職位稱謂」。改革內容亦包括推動落實新通道與新職位，拓闊更多專業賽道。專業職級體系升級目的是令體系更高效、更公開、公平、公正。



評估改「無功就是過」



在中高幹層面將採高壓考核，並提出三個目標及舉措，為增強緊逼感考核頻率由一年一次改為半年一次，而評估導向明確改為「無功就是過」及「不僅自身硬，還要團隊強」。此外，亦會增加透明度，避免「一言堂」，加強同級和下級的多角度反饋在考核中的影響力。知情人士稱，騰訊近期一次內部講話指出，早前提出的10%優化工作已完成，而在中高幹考核中亦再次強調幹部「能上能下」制度，同時指明兩個重要原則，分別是對幹部管理要求「無功便是過，服從大局打硬仗；知人且善任，傳承文化有擔當」，另外每年各級幹部「能下」比例不低於5%。



梁安琪：從未被邊緣化



澳博控股（880）主席兼執行董事何超鳳表示，雖然博彩業及集團的貴賓廳生意受到貿易戰等外圍因素所影響，但近兩個月的中場生意所受的影響並不大，仍有高單位數升幅。



何超鳳續指出，澳博第一季業績錄得增長，未來會主力加強發展中場業務，預計下半年賭收能與目前保持相若的水平。



對於上葡京的項目進展，她表示新賭場於今年內可以如期落成，現時只等待有關申請批准，工程已完成九成以上，進程在預期之內，但要視乎政府批核的步伐，會盡量爭取今年可以開幕。



對於信德集團與霍英東基金會簽訂協議，並對澳博各項事宜作出共同承諾，是有邊緣化聯席主席梁安琪的意味，但梁安琪指出，自己從來沒有買入或出售澳博股權，並稱這是別人的看法，強調自己未有被邊緣化。



高瞻