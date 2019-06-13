﻿騷亂示威升溫損信心 啟德地撻訂 港股四連升斷纜

美股昨晚開市好淡消息紛陳，美國總統特朗普對中美貿易戰態度強硬，表明只接受對美國有利協議，但美國通脹低於預期加強減息空間，美股昨晚開市無方向僅窄幅上落。截至昨晚10時杜指微跌2點報26045點，納指跌12點報7809點。歐盟據傳將召開各國財長緊急會議，商討意大利財政赤字超標的懲罰措施，但歐股僅微跌。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26004點，跌43點；納斯達克指數報7792點，跌29點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.53港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見333.69港元，較香港收市價跌3.71港元；港股ADR折合恒指報27110點，跌197點。
市場對國減息預期升溫，因為美國5月份整體通脹按年升1.8%，低於市場預期的1.9%，扣除食品和能源的核心消費物價指數按年升2%，低於市場預期的2.1%。通脹升幅放緩，令聯儲局減息空間上升。
恒指周三低開186點後持續下瀉，尾段最多挫567點，低見27222後輕微反彈，收市跌480點，報27308，250天線得而復失，更跌穿20天線；國指收跌125點，報收10494，成交縮至769億元。A股亦告回軟，滬指反覆下滑，收跌16點，報2909；深成指跌82點，收報8954，兩市成交縮減至5134億元人民幣。
恒指ADR挫197點
本港政局風雨飄搖，高銀國際鑒於近日社會矛盾，突然撻訂啟德商業地王打擊地產投資信心，加上港元飆升及拆息轉強，多重打擊下地產股受重創，九倉置業（1997）挫5.17%；新世界發展（017）插4.7%；新地（016）跌3.1%；領展（823）晉身「紅底」未成，收插3.2%報96.1元。不過，「震源」高銀國際卻無升跌，收報2.31元。
中國5月消費物價指數（CPI）符合預期，升2.7%，市場憂慮人行減息、降準空間收窄，也令港股昨跌勢加劇。藍籌股幾乎全線下跌，舜宇光學（2382）表現最差，上月手機鏡頭出貨量按月下跌，收挫6%；瑞聲（2018）跌3.4%。
三隻重磅股佔恒指逾三成跌幅，友邦保險（1299）挫2.6%收報75.1元；騰訊（700）插2.1%收報337.4元；滙控（005）收跌1.15%報64.7元。
黃金相關股票用作避險工具，山東黃金（1787）收升5.9%報19.84元；招金礦業（1818）揚5.3%報收7.95元。