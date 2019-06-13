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﻿騷亂示威升溫損信心 啟德地撻訂 港股四連升斷纜

2019-06-13 列印
■恒指昨天四連升斷纜，蒸發近半升幅，20天線再度失守。
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        港股備受外憂內患夾擊，本港反《逃犯條例》修訂示威升溫，發展商高銀金融（530）選擇撻訂啟德商業地皮，打擊投資信心，加上貿戰陰霾未散，恒指四連升斷纜並蒸發近半升幅，跌480點報27308點，20天線再度失守；國指收跌125點報10494，大市成交縮至769億元，地產及收租股捱沽。此外，美股昨晚開市無方向窄幅上落。

        美股昨晚開市好淡消息紛陳，美國總統特朗普對中美貿易戰態度強硬，表明只接受對美國有利協議，但美國通脹低於預期加強減息空間，美股昨晚開市無方向僅窄幅上落。截至昨晚10時杜指微跌2點報26045點，納指跌12點報7809點。歐盟據傳將召開各國財長緊急會議，商討意大利財政赤字超標的懲罰措施，但歐股僅微跌。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26004點，跌43點；納斯達克指數報7792點，跌29點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.53港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見333.69港元，較香港收市價跌3.71港元；港股ADR折合恒指報27110點，跌197點。

  市場對國減息預期升溫，因為美國5月份整體通脹按年升1.8%，低於市場預期的1.9%，扣除食品和能源的核心消費物價指數按年升2%，低於市場預期的2.1%。通脹升幅放緩，令聯儲局減息空間上升。

  恒指周三低開186點後持續下瀉，尾段最多挫567點，低見27222後輕微反彈，收市跌480點，報27308，250天線得而復失，更跌穿20天線；國指收跌125點，報收10494，成交縮至769億元。A股亦告回軟，滬指反覆下滑，收跌16點，報2909；深成指跌82點，收報8954，兩市成交縮減至5134億元人民幣。

恒指ADR挫197點

  本港政局風雨飄搖，高銀國際鑒於近日社會矛盾，突然撻訂啟德商業地王打擊地產投資信心，加上港元飆升及拆息轉強，多重打擊下地產股受重創，九倉置業（1997）挫5.17%；新世界發展（017）插4.7%；新地（016）跌3.1%；領展（823）晉身「紅底」未成，收插3.2%報96.1元。不過，「震源」高銀國際卻無升跌，收報2.31元。

  中國5月消費物價指數（CPI）符合預期，升2.7%，市場憂慮人行減息、降準空間收窄，也令港股昨跌勢加劇。藍籌股幾乎全線下跌，舜宇光學（2382）表現最差，上月手機鏡頭出貨量按月下跌，收挫6%；瑞聲（2018）跌3.4%。

  三隻重磅股佔恒指逾三成跌幅，友邦保險（1299）挫2.6%收報75.1元；騰訊（700）插2.1%收報337.4元；滙控（005）收跌1.15%報64.7元。

        黃金相關股票用作避險工具，山東黃金（1787）收升5.9%報19.84元；招金礦業（1818）揚5.3%報收7.95元。 
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