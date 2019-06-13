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﻿供樓拆息升至2.42厘

2019-06-13 列印
  季節性因素下，加上佔領金鐘事件，市場資金部署更趨保守，積極拆入資金，繼而推高港元拆息，昨天1個月拆息升上2.42厘，創逾10年高位，在港美息差收窄甚至倒掛下，套息盤紛紛拆倉，牽動港匯急升，並高見7.8162兌美元，為近半年高位。有交易員料港匯有機會升至挨近7.8水平。

        港匯昨日顯著走強，午後升勢加劇，一度飆升203點子，並升穿7.81水平，截至晚上8時許報7.8229，升136點子。港元拆息全線上揚，1、2周拆息亦升穿2厘，分別報2.17厘及2.25厘；與供樓相關的1個月拆息則升約29點子，至2.42厘，連升3日。

        對於港匯及拆息大升，金管局表示，港元拆息及匯率變動可以受眾多因素影響，不評論市場走勢。
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