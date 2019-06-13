反修例示威波及金融 港交所酒會延期舉行

《逃犯條例》修訂觸發大批市民上街示威，令金鐘一帶出現混亂，對金融市場活動亦帶來一定影響。原於昨日下午舉行的港交所（388）上市19周年誌慶酒會，最終宣佈延期舉行。另外，多間銀行相繼宣佈附近分行暫時停止提供服務，直至另行通知。



原於昨日舉行的港交所上市19周年誌慶酒會，邀請行政長官林鄭月娥擔任主禮嘉賓，惟昨午港交所指，接獲政府通知，林鄭月娥及財政司司長陳茂波不會出席酒會。



林鄭陳茂波原定到場



當時港交所仍表示酒會將繼續進行，港交所主席史美倫及行政總裁李小加，據程序安排會在酒會前會見傳媒。但是至下午四點半，港交所指鑑於情況及交通擠塞，港交所以安全為由，決定取消傳媒答問環節，但仍歡迎傳媒出席。惟於15分鐘後，再公告決定延期舉行酒會。



當時港交所門口已有不少傳媒在等候，而由於金鐘示威情況持續惡化，不少示威者往中環方向躲避，亦令交易廣場及國際金融中心（IFC）對出的戶外廣場人潮擁擠。李小加在酒會宣佈取消後，走進金融大會堂時，未有回應記者提問，僅着在場人士「注意安全」。



另外，不少銀行因應金鐘一帶交通交阻，決定暫時停止部份分行服務，包括滙豐銀行、中信銀行（國際）、恒生銀行、工銀亞洲、大新銀行、渣打銀行、東亞銀行及華僑永亨銀行等，受影響分行位於太古廣場、中信大廈、力寶中心、統一中心、海富中心及港灣中心等，恢復服務日期則須待另行通知。



多間銀行分行停業



銀行呼籲客戶前往其他分行辦理業務，或選用網上銀行、手機銀行或電話銀行辦理銀行業務。但記者於昨日下午二時許途經統一中心，發現中銀香港分行仍然照常營業。



金管局則表示，銀行已向該局報告最新情況。除少數位處受示威影響地區的銀行分行無法開門營業外，銀行業整體維持正常運作。金管局亦指，香港銀行體系保持穩健，本地銀行資本雄厚，流動資金充裕，資產質素良好，業務運作保持穩健。



