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恒大千六億夥市政府 南沙建新能源車

2019-06-13 列印
　　近年大力拓展電能車業務的恒大集團（3333），再有大動作。據內地傳媒報道，廣州市政府與中國恒大集團於前日 (11日) 簽署戰略投資合作協議，恒大將會投資1600億元人民幣，於廣州南沙區建設新能源汽車三大基地等項目。

        當中，新能源汽車的整車研發生產基地，將建成恒大新能源汽車集團未來年產100萬輛整車的生產基地。新能源電池的研發生產基地，將建成50 GWH生產規模的動力電池超級工廠。而電機研發的生產基地，將建成可配套100萬輛整車的電機和電控系統生產基地。

        廣州市政府與恒大集團會建立全方位、深層次、多領域的戰略合作關係，恒大將於廣州大力佈局新能源汽車產業，而廣州市政府將提供優質高效的服務，並持續深化營商環境改革，以全力支援恒大在廣州的發展。

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