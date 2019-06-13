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惠譽維持香港「AA+」評級

2019-06-13 列印
　　評級機構惠譽表示，維持香港評級「AA+」，評級展望為「穩定」，主要是考慮到香港公共財政強勁、高收入水平，以及穩健而具彈性的經濟。惠譽預期香港今年經濟增長僅1.6%，遠低於香港政府估算的2至3%水平。

        該公司指出，修訂逃犯條例引發廣大爭議，有意見指修例將會侵蝕香港的自治，但惠譽認為，在對香港進行評級時，香港的管治水平、法治、政策體系等，仍然與中國內地有顯著不同。又指外圍經濟在中美貿易局勢緊張下，影響香港進出口表現，但相信不會影響香港外部收支平衡。

         此外，惠譽同時亦指出，「大灣區」融合發展並不會令中港評級收窄，兩地治理標準、法治、政策框架以及商業與監管環境，都有顯著差異。但大灣區發展需要加強制度與監管框架協調，將會削弱香港的自治水平，最終會導致該機構重新評估中港兩地評級的差異。

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