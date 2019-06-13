在線營銷創世紀今招股 籌1.4億拓東南亞市場

新加坡提供在線營銷服務的創世紀集團（1849）計劃於香港上市，共發行約2億股，每股作價0.65至0.7元。每手5000股買賣，入場費約3535.27元。最高集資約1.4億元。集團將於今日公開發售股份，於本月19日中午截止，本月26日正式掛牌。浩德融資為獨家保薦人。



創世紀集團主席、執行董事兼行政總裁張麗蓮指出，所得款項將逾6成將用於集團加強技術基礎建設；近3成將用於集團收購網站開發及寄存公司；剩餘款項中5.7%將用於在馬來西亞新山市設立銷售辦事處；2.5%則會用於營運資金。她說：「上市會為我們提供擴展計畫所需資金，引領發展迅速的在線營銷行業，為與立足中國的數碼平台於東南亞市場發展的潛在合作鋪路。」



下一步攻亞太及香港



對於未來業務增長點，張麗蓮稱，集團自有技術優化團隊，近五年內會做好技術優化。同時，集團目前與谷歌合作密切。集團業務範圍包括專業服務、一般服務及汽車及工業等行業，是新加坡其中一間最早獲谷歌授權的經銷商。其收益主要來自自搜索引擎營銷服務、創意及技術服務，以及社交媒體營銷服務。



創世紀主要於新加坡及馬來西亞為不同行業廣告客戶提供服務，提及何故在港上市，集團執行董事張國良表示，香港市場比較活躍，期望通過在港上市達到為集團宣傳作用。同時，他補充，除了谷歌平台，集團希望可與其他平台亦達成合作，有計劃下一步擴展市場至亞太及香港地區。對於集團未來發展問題，張麗蓮補充，近三年集團會集中在東南亞發展。



談及醫療廣告植入網絡未來是否會受到制約，張麗蓮表示，集團的醫療廣告皆屬合法，因此近五年內不擔心會有任何問題。



集團截至去年底止6個月收益按年增約11.8%至約1400萬新加坡元，期內溢利按年減少約1.5%至約170萬新加坡元。截至2018財政年度，收益較2017年按年增約28.1%至約2660萬新加坡元，若計及上市開支後，溢利按年增約78.9%至580萬新加坡元。



