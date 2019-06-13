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閱文夥傳音拓非洲市場

2019-06-13 列印
　　閱文集團(772)宣佈，與正在申請科創板上市的傳音控股達成戰略合作，共同開拓非洲在線閱讀市場。

        雙方將結合閱文原創內容庫和在線閱讀平台運營經驗，以及傳音在非洲市場的分發渠道，向當地用戶提供在線閱讀內容和產品。非洲平台將首先推出閱文現有的近3萬部英文作品，並將陸續上線其他當地語言版本以及本地原創的內容。

        傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，主要產品為 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手機。

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